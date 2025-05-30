Маск сообщил, что чувствовал себя загнанным в угол в администрации США

Американский миллиардер Илон Маск рассказал, что у него были разногласия с администрацией президента США Дональда Трампа, где он руководил работой ведомства по повышению эффективности работы правительства (DOGE), из-за чего чувствовал себя загнанным в угол.

"Мне сложно говорить об этом в интервью, поскольку мои слова часто становятся яблоком раздора. Я немного загнан в угол, так как я не хотел бы высказываться против администрации, но я также не хотел бы брать на себя ответственность за все, что делает администрация" - сказал он в распространенном отрывке интервью телеканалу CBS News, которое было записано до его ухода с госслужбы. Полная версия интервью окажется в доступе 1 июня.

Вместе с тем Маск обратил внимание, что во многом согласен с политикой команды Трампа, однако у них "бывают разногласия". Он назвал, в частности, предложенный президентом США проект закона о сокращении государственных расходов, который глава Белого дома охарактеризовал как "большой красивый законопроект". "Я думаю, законопроект может быть или большим, или красивым, но сомневаюсь, что он может быть и тем, и другим одновременно", - указал предприниматель.

В среду Маск опубликовал в соцсети X сообщение, в котором отметил, что "отведенное ему время в качестве особого служащего правительства подходит к концу".

В апреле бизнесмен заявил, что с мая сократит свое участие в работе DOGE. Это произошло после того, как Tesla информировала о падении своей чистой прибыли в первом квартале текущего года на 71% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее.