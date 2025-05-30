Цена нефти Brent впервые с 9 мая опустилась ниже $63 за баррель

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2025 года на бирже ICE в Лондоне впервые с 9 мая текущего года опустилась ниже $63 за баррель.

По состоянию на 04:04 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 1,87% и торговалась на уровне $62,93 за баррель.

К 05:25 мск фьючерс на Brent замедлил снижение и находился на отметке в $63,11 (-1,59%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в июне 2025 года снижался на 3,19% и составлял $60,66 за баррель, свидетельствуют данные площадки.