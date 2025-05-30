Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
30 мая 2025 / 14:00
КОТИРОВКИ
USD
30/05
78.4970
EUR
30/05
88.9481
Новости часа
Только 14% родителей в России поддержат любой выбор ребенка в профессии Келлог считает, что НАТО может прекратить расширение на восток в Европе
Москва
30 мая 2025 / 14:00
Котировки
USD
30/05
78.4970
0.0000
EUR
30/05
88.9481
0.0000
Независимость Канады и позиция Лондона. Мнение эксперта
Независимость Канады и позиция Лондона. Мнение эксперта
29 мая 2025 / 19:44
Политический аналитик Шипилин о размещении ядерного оружия Франции в странах ЕС
Политический аналитик Шипилин о размещении ядерного оружия Франции в странах ЕС
28 мая 2025 / 20:41
Политолог Светов о новых пакетах антироссийских санкций
Политолог Светов о новых пакетах антироссийских санкций
27 мая 2025 / 19:04
Система европейской
безопасности
неэффективна
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Экономика / Бизнес и финансы / Торговые войны
Экономика
Цена нефти Brent впервые с 9 мая опустилась ниже $63 за баррель
30 мая 2025 / 10:46
Цена нефти Brent впервые с 9 мая опустилась ниже $63 за баррель
© Егор Алеев/ ТАСС

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2025 года на бирже ICE в Лондоне впервые с 9 мая текущего года опустилась ниже $63 за баррель.

По состоянию на 04:04 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 1,87% и торговалась на уровне $62,93 за баррель.

К 05:25 мск фьючерс на Brent замедлил снижение и находился на отметке в $63,11 (-1,59%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в июне 2025 года снижался на 3,19% и составлял $60,66 за баррель, свидетельствуют данные площадки. 

Независимость Канады и позиция Лондона. Мнение эксперта
Независимость Канады и позиция Лондона. Мнение эксперта
Политический аналитик Шипилин о размещении ядерного оружия Франции в странах ЕС
Политический аналитик Шипилин о размещении ядерного оружия Франции в странах ЕС
Политолог Светов о новых пакетах антироссийских санкций
Политолог Светов о новых пакетах антироссийских санкций
Система европейской
безопасности
неэффективна
Сергей Лавров
Все интервью
12:40
Только 14% родителей в России поддержат любой выбор ребенка в профессии
12:17
Келлог считает, что НАТО может прекратить расширение на восток в Европе
12:02
Мурашко отметил снижение детской смертности на 61,5% с 2012 года
11:47
Российский рынок акций демонстрирует рост в начале основной торговой сессии
11:17
Власти КЧР объявили выходной 6 июня в связи с праздником Курбан-байрам
11:00
Музаев сообщил, что с начала ЕГЭ с экзаменов удалили более 200 человек
10:46
Цена нефти Brent впервые с 9 мая опустилась ниже $63 за баррель
10:29
Маск сообщил, что чувствовал себя загнанным в угол в администрации США
10:15
Военным ВС РФ передали 15 млн рублей за первый сбитый F-16
23:05
Вучич обещал блокировать сделки при вероятности отправки сербских боеприпасов на Украину
Все новости
Актально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения