Музаев сообщил, что с начала ЕГЭ с экзаменов удалили более 200 человек

Более 200 участников ЕГЭ были удалены с экзаменов, в том числе 70 - за использование средств связи. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.

"По итогам первых двух дней экзамена, 23 мая и 27 мая, у нас были удалены свыше 200 человек, 70 человек из них - за использование средств связи. К сожалению, количество ребят, которые пытаются пронести средства связи, используют их для сдачи экзамена, из года в год у нас и не сокращается, но цифра остается стабильной", - отметил он.

Основной период ЕГЭ стартовал 23 мая с экзаменов по литературе, химии и истории. После этого 27 мая прошли экзамены по математике базового и профильного уровней. 30 мая начался экзамен по русскому языку. Затем 2 июня состоится ЕГЭ по обществознанию и физике, 5 июня - по биологии, географии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 10-11 июня - по информатике и устной части ЕГЭ по иностранным языкам.

В период с 16 по 23 июня в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов, 3 и 4 июля - дни для пересдач выпускниками одного из предметов по их выбору. Всего на участие в экзаменах в основной период зарегистрировано порядка 712 тысяч человек, включая более 637 выпускников этого года.