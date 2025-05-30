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Власти КЧР объявили выходной 6 июня в связи с праздником Курбан-байрам
30 мая 2025 / 11:17
Власти КЧР объявили выходной 6 июня в связи с праздником Курбан-байрам
© Александр Щербак/ ТАСС

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов объявил 6 июня нерабочим днем в республике в связи с праздником Курбан-байрам. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале правительства региона.

"Глава КЧР объявил 6 июня 2025 года - праздник жертвоприношения Ид аль-Адха (Курман-байрам) нерабочим днем. Органам местного самоуправления, администрациям предприятий, организаций и учреждений различных форм собственности предоставлено право организовать в этот день работу с учетом реальных возможностей обеспечения занятости рабочих и служащих", - следует из сообщения.

Отмечается, что работа 6 июня компенсируется предоставлением другого дня отдыха.

Курбан-байрам отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение по традиции начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных. 

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