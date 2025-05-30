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Российский рынок акций демонстрирует рост в начале основной торговой сессии
30 мая 2025 / 11:47
Российский рынок акций демонстрирует рост в начале основной торговой сессии
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 30 мая отметился ростом ключевых индексов, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня демонстрирует рост в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,21%, до 2 815,89 пункта, индекс РТС также поднимался на 0,21% - до 1 130,06 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Мосбиржи рос на 7 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 10,93 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и торговался на уровне 2 811,19 пункта (+0,04%), индекс РТС составлял 1 128,18 пункта (+0,04%). Вместе с тем курс китайской валюты незначительно замедлил рост до 10,9295 рубля (+6,95 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов. 

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