Мурашко отметил снижение детской смертности на 61,5% с 2012 года

В России показатель смертности несовершеннолетних на 100 тыс. детей соответствующего возраста снизился на 61,5% с 2012 года, за аналогичный период младенческая смертность уменьшилась на 57%. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко при общении со студентами, передает ТАСС.

Так, смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 тыс. детей соответствующего возраста снизилась с 98,7 в 2012 году до 38 в 2025 году - на 61,5%.

Кроме того, младенческая смертность на 1 тыс. родившихся живыми сократилась с 2012 по январь - апрель 2025 года с 8,6 до 3,7 - на 57%. При этом разница по этому показателю между городом и селом сократилась в пять раз.

Некоторое время назад министр отмечал, что показатель младенческой смертности на 1 тыс. человек в стране достиг 4 промилле (число смертей на 1 тыс. новорожденных), что является одним из самых низких показателей в мире.