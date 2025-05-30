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Келлог считает, что НАТО может прекратить расширение на восток в Европе
30 мая 2025 / 12:17
Келлог считает, что НАТО может прекратить расширение на восток в Европе
© Lamkey Rod/ CNP/ ABACA via Reuters Connect/ТАСС

НАТО может отказаться от приема новых государств Восточной Европы в свои ряды, так как США понимают, что для России это вопрос собственной безопасности. Соответствующую точку зрения изложил спецпосланник США по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу ABC News.

"Это один из вопросов, которые Россия затронет, и россияне говорят не только об Украине, они говорят о Грузии, о Молдавии. И мы говорим, хорошо, комплексно, мы готовы остановить расширение Североатлантического альянса в сторону ваших границ. Это для них вопрос безопасности. Но решение за президентом США Дональдом Трампом, это не мое решение", - отметил он.

Келлог допустил, что такого рода договоренность может быть достигнута в рамках переговорного процесса между Вашингтоном и Москвой при учете позиции других стран. Детально проработанные дипломатами инициативы в таком случае должны быть переданы на рассмотрение президента США и стать предметом обсуждения между остальными членами Североатлантического альянса.

В этом же интервью Келлог отметил, что считает справедливыми опасения РФ в отношении расширения на восток на территории Европы, и подчеркнул, что вопрос о присоединении Украины к НАТО не стоит на повестке дня.

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