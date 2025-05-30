Только 14% родителей в России поддержат любой выбор ребенка в профессии

Только 14% родителей в России готовы принять любой профессиональный выбор ребенка, чаще всего граждане не хотят, чтобы их дети работали дворниками, уборщиками или продавцами. Об этом со ссылкой на исследования сервиса по поиску работы SuperJob сообщает ТАСС.

"Так, 14% респондентов указали, что примут любой профессиональный выбор ребенка. За 5 лет количество понимающих родителей выросло (в 2020 году таковых было всего 8%)", - следует из материалов исследования.

Вместе с тем 8% опрошенных категорически против того, чтобы их дети работали дворниками. Еще по 5% опасаются, что их ребенок станет уборщиком или продавцом, при этом у 5% жителей страны в стоп-листе военные специальности. По 4% россиян отвергают профессии разнорабочего, медика, чиновника, полицейского или артиста.

Как отмечается, 3% сограждан всерьез беспокоит перспектива того, что их ребенок может стать блогером, еще 3% не нравится профессия учителя. По 2% не хотели бы, чтобы их дети работали официантами, грузчиками, курьерами или водителями. Кроме того, по 2% родителей выступили против юристов, бухгалтеров или менеджеров.

Опрос проводился среди 1,6 тыс. матерей и отцов из всех округов РФ.