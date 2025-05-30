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Пашинян резко высказался против представителей Армянской Апостолькой Церкви
30 мая 2025 / 12:57
Пашинян резко высказался против представителей Армянской Апостолькой Церкви
© Александр Патрин/ ТАСС

На страницах премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его супруги Анны Акопян в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) появились резкие уничижительные высказывания в адрес представителей Армянской Апостолькой Церкви (ААЦ).

На странице главы армянского правительства уже пять постов на эту тему. В одном из них он призывает священнослужителей, используя нецензурное выражение, "оставить его в покое", в другом задается вопросом, сколько епископов в стране верны обету безбрачия.

Премьера поддержала и его жена, которая в записях на своей странице также обвинила священнослужителей в различных грехах.

В правительстве Армении воздержались от комментариев высказываний на странице Пашиняна в адрес церкви, сообщений о взломе страниц не появлялось. 

В последние годы отношения между Пашиняном и духовенством Армении обострились, особенно после того как в 2020 году Первопрестольный Эчмиадзин - руководящий орган ААЦ - потребовал его отставки и подверг критике из-за его политики в отношении Нагорного Карабаха. Армянский премьер не раз заявлял о необходимости облагать налогом ААЦ, а в 2024 году и во все назвал ее "агентом влияния".

В четверг во время заседания правительства Армении Пашинян внезапно обрушился с критикой на Армянскую Церковь, отметив, что она давно превратилась в "чулан, где хранится всякая рухлядь".

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