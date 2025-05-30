ФОМ: о доверии Путину заявили более 80% россиян

Уровень доверия граждан президенту РФ Владимиру Путину составляет 81% (минус 1 п. п. за неделю), по мнению 82% опрошенных россиян (без изменений), глава государства хорошо выполняет свою работу. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного с 23 по 25 мая среди 1,5 тыс. жителей страны.

Как отмечается, положительную оценку работы правительства дали 57% респондентов (плюс 1 п. п.). О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 61% сограждан (плюс 3 п. п.).

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 46%, ЛДПР - 10%, КПРФ - 8%, "Справедливой России - За правду" - 3%, "Новых людей" - 3%.