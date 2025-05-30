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На Украине отменили День защиты детей, отмечавшийся одновременно с Россией
30 мая 2025 / 13:33
На Украине отменили День защиты детей, отмечавшийся одновременно с Россией
© REUTERS/ Valentyn Ogirenko/ТАСС

Владимир Зеленский своим указом отказался от празднования Дня защиты детей 1 июня, который 27 лет отмечался на Украине одновременно с Россией.

Согласно документу, опубликованному на сайте Зеленского, теперь День защиты детей на Украине будет отмечаться "ежегодно во Всемирный день ребенка - 20 ноября". Вместе с тем Зеленский отменил указ экс-президента Украины Леонида Кучмы от 30 мая 1998 года, который предписывал отмечать День защиты детей ежегодно 1 июня. В эту же дату Международный день защиты детей празднуют во многих постсоветских странах.

С февраля 2022 года на Украине активизировали борьбу со всем, что связано с Россией. Помимо сноса памятников, переименования географических объектов и борьбы с русским языком, Киев уже не раз переносил праздники, чтобы не отмечать их в один день с РФ. 

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