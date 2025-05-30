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Фидан рассчитывает, что переговоры в Стамбуле будут иметь конкретные результаты
30 мая 2025 / 13:59
Фидан рассчитывает, что переговоры в Стамбуле будут иметь конкретные результаты
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что надеется на конкретные результаты переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле 2 июня.

"Мы близки к переломному этапу в войне. Перед нами два пути: либо мы закроем глаза на продолжение этой войны, либо достигнем постоянного мира до конца этого года. В результате наших посреднических усилий мы можем добиться определенного прогресса. Переговоры, состоявшиеся в Стамбуле 16 мая, открыли новые возможности в поиске дипломатического решения. Ожидания прекращения огня и мира усилились. Мы воспринимаем переговоры в Стамбуле как новое начало. Быстрая реализация договоренностей об обмене пленными продемонстрировала, что переговоры могут дать конкретные результаты", - сказал он во время пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве.

Фидан обратил внимание, что выполняет миссию посредника между Россией и Украиной по поручению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. "Сначала я выслушал мнение российской стороны в Москве в ходе визита 26-27 мая. Я изложил там собственные оценки. Россия заявила о готовности продолжить переговоры 2 июня. Сейчас здесь мы проводим всесторонний обмен мнениями с нашими украинскими друзьями. Меня также примет президент Владимир Зеленский. У меня будет возможность передать ему послания нашего президента", - указал он.

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