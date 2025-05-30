В России с 2018 года число детей до 15 лет с ожирением возросло на 36%

В России рост заболеваемости ожирением детей в возрастной группе до 15 лет с 2018-го по 2024 год составил 36,1%, в группе 15-17 лет показатель вырос на 9,2%. На это обратил внимание глава Минздрава РФ Михаил Мурашко при общении со студентами, передает ТАСС.

Согласно представленной министром презентации, в возрастной группе 0-14 лет в период с 2018 по 2024 рост заболеваемости составил 36,1%, а первичная заболеваемость увеличилась на 18,8%. В группе 15-17 лет прирост составил 9,2%, а первичной заболеваемости 11,5%.

Отмечается, что в рамках программы Всемирной организации здравоохранения по борьбе с ожирением COSI с 2016 года обследовано свыше 1,3 млн детей.