Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
30 мая 2025 / 17:03
КОТИРОВКИ
USD
30/05
78.4970
EUR
30/05
88.9481
Новости часа
Силуанов: многие уехавшие IT-специалисты вернулись в Россию после введения льгот Орбан призвал "держать" украинцев вне Евросоюза
Москва
30 мая 2025 / 17:03
Котировки
USD
30/05
78.4970
0.0000
EUR
30/05
88.9481
0.0000
Независимость Канады и позиция Лондона. Мнение эксперта
Независимость Канады и позиция Лондона. Мнение эксперта
29 мая 2025 / 19:44
Политический аналитик Шипилин о размещении ядерного оружия Франции в странах ЕС
Политический аналитик Шипилин о размещении ядерного оружия Франции в странах ЕС
28 мая 2025 / 20:41
Политолог Светов о новых пакетах антироссийских санкций
Политолог Светов о новых пакетах антироссийских санкций
27 мая 2025 / 19:04
Система европейской
безопасности
неэффективна
Сергей Лавров
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Политика / Украина сегодня / Переговоры по Украине
Политика
Медведев: Зеленский рвением к прямым переговорам желает отсрочить выборы
30 мая 2025 / 14:35
Медведев: Зеленский рвением к прямым переговорам желает отсрочить выборы
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Владимир Зеленский пытается легитимизироваться, требуя личной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Он считает, что Зеленский разговором с законными лидерами стран, обеспечивает "мощную легитимацию насекомого за счет авторитета присутствующих". Глава киевского режима также пытается таким образом "отсрочить выборы" и "дать сигнал своим националистическим элитам: не время менять коней на переправе", указал политик.

Все это призвано, на его взгляд, сохранить для Зеленского "право на продолжение воровства военного бюджета", что, в свою очередь, выгодно и покровителям Киева - лидерам Британии, Франции и Германии.

Украинская делегация на майских переговорах в Стамбуле настаивала на личной встрече Зеленского с президентом России, а сам глава киевского режима заявлял о готовности трехсторонних переговоров - с участием американского лидера Дональда Трампа. В Кремле не раз обращали внимание, что такие контакты возможны - но только в качестве итога российско-украинских переговоров на различных уровнях.

Независимость Канады и позиция Лондона. Мнение эксперта
Независимость Канады и позиция Лондона. Мнение эксперта
Политический аналитик Шипилин о размещении ядерного оружия Франции в странах ЕС
Политический аналитик Шипилин о размещении ядерного оружия Франции в странах ЕС
Политолог Светов о новых пакетах антироссийских санкций
Политолог Светов о новых пакетах антироссийских санкций
Система европейской
безопасности
неэффективна
Сергей Лавров
Все интервью
15:28
Силуанов: многие уехавшие IT-специалисты вернулись в Россию после введения льгот
15:04
Орбан призвал "держать" украинцев вне Евросоюза
14:48
В Белоруссию прибыли транспортно-боевые вертолеты Ми-35М в рамках сотрудничества с РФ
14:35
Медведев: Зеленский рвением к прямым переговорам желает отсрочить выборы
14:16
В России с 2018 года число детей до 15 лет с ожирением возросло на 36%
13:59
Фидан рассчитывает, что переговоры в Стамбуле будут иметь конкретные результаты
13:43
Российские ВС освободили Кондрашовку Харьковской области
13:33
На Украине отменили День защиты детей, отмечавшийся одновременно с Россией
13:14
ФОМ: о доверии Путину заявили более 80% россиян
12:57
Пашинян резко высказался против представителей Армянской Апостолькой Церкви
Все новости
Актуально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения