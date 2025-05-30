Владимир Зеленский пытается легитимизироваться, требуя личной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Он считает, что Зеленский разговором с законными лидерами стран, обеспечивает "мощную легитимацию насекомого за счет авторитета присутствующих". Глава киевского режима также пытается таким образом "отсрочить выборы" и "дать сигнал своим националистическим элитам: не время менять коней на переправе", указал политик.

Все это призвано, на его взгляд, сохранить для Зеленского "право на продолжение воровства военного бюджета", что, в свою очередь, выгодно и покровителям Киева - лидерам Британии, Франции и Германии.

Украинская делегация на майских переговорах в Стамбуле настаивала на личной встрече Зеленского с президентом России, а сам глава киевского режима заявлял о готовности трехсторонних переговоров - с участием американского лидера Дональда Трампа. В Кремле не раз обращали внимание, что такие контакты возможны - но только в качестве итога российско-украинских переговоров на различных уровнях.