В Белоруссию прибыли транспортно-боевые вертолеты Ми-35М в рамках сотрудничества с РФ

В Белоруссию прибыли новые транспортно-боевые вертолеты Ми-35М в рамках военно-технического сотрудничества с Россией. Об этом информировали в Минобороны республики.

Как заявил начальник Главного штаба - первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Сергей Фролов, машины в ближайшее время заступят на боевое дежурство. "Вертолет Ми-35 - это глубокая модернизация вертолета Ми-24. Сегодня этот вертолет способен выполнять весь спектр боевых задач", - приводит его слова пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в спектр задач вертолета входит поражение живой силы и техники противника, огневая поддержка, десантирование, эвакуация раненых, разведка и транспортировка грузов. Это вертолет всесезонного, всепогодного и круглосуточного применения.

Некоторое время назад Минобороны Белоруссии заявило о получении партии российских новейших истребителей Су-30СМ2. Командующий ВВС и войсками ПВО республики Андрей Лукьянович уточнил, что белорусская армия в 2025 году получит из РФ еще партию таких самолетов.