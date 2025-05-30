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Орбан призвал "держать" украинцев вне Евросоюза
30 мая 2025 / 15:04
Орбан призвал "держать" украинцев вне Евросоюза
© Владислав Ногай/ ТАСС

Украина - это опасная страна, поэтому "украинцев лучше держать снаружи", а не внутри Европейского союза. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя в эфире радиостанции Kossuth рост числа финансовых преступлений и случаев телефонного мошенничества с участием украинских преступных группировок.

Глава венгерского правительства обратил внимание, что, согласно данным правоохранительных органов, 80% таких преступлений в Венгрии совершается с украинским участием. Он отметил, что недавно была пресечена работа нелегального украинского кол-центра, использовавшегося мошенниками. Ущерб, нанесенный венгерским гражданам в результате финансовых преступлений, составил за последние годы €20 млн, добавил Орбан.

По его словам, украинские ОПГ используют современные технологии и создают "широкие мафиозные сети". "Украина - опасная страна", - подчеркнул премьер, выразив уверенность, что "украинцев лучше держать снаружи". Он подтвердил, что выступает против поспешного приема Украины в ЕС. "После присоединения к ЕС украинским криминальным кругам будет намного проще жить", а действовать против них будет сложнее, заключил политик. 

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