Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
30 мая 2025 / 17:04
КОТИРОВКИ
USD
30/05
78.4970
EUR
30/05
88.9481
Новости часа
Силуанов: многие уехавшие IT-специалисты вернулись в Россию после введения льгот Орбан призвал "держать" украинцев вне Евросоюза
Москва
30 мая 2025 / 17:04
Котировки
USD
30/05
78.4970
0.0000
EUR
30/05
88.9481
0.0000
Независимость Канады и позиция Лондона. Мнение эксперта
Независимость Канады и позиция Лондона. Мнение эксперта
29 мая 2025 / 19:44
Политический аналитик Шипилин о размещении ядерного оружия Франции в странах ЕС
Политический аналитик Шипилин о размещении ядерного оружия Франции в странах ЕС
28 мая 2025 / 20:41
Политолог Светов о новых пакетах антироссийских санкций
Политолог Светов о новых пакетах антироссийских санкций
27 мая 2025 / 19:04
Система европейской
безопасности
неэффективна
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Экономика / Деловой мир России / Политика и религия
Экономика
Силуанов: многие уехавшие IT-специалисты вернулись в Россию после введения льгот
30 мая 2025 / 15:28
Силуанов: многие уехавшие IT-специалисты вернулись в Россию после введения льгот
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Многие уехавшие в 2022 году IT-специалисты вернулись обратно в Россию после введения льготной ипотеки и льготного налогообложения для IT-компаний. На это обратил внимание министр финансов России Антон Силуанов, выступая на лекции для студентов Финансового университета при правительстве РФ.

"Когда в 2022 году многие уехали, особенно айтишники решили работать издалека, мы сделали несколько мер по тому, чтобы они возвращались в Россию: это льготное налогообложение IT-компаний и льготная ипотека. Тоже сработало. Многие вернулись в родимые просторы, если так можно сказать", - отметил он.

Независимость Канады и позиция Лондона. Мнение эксперта
Независимость Канады и позиция Лондона. Мнение эксперта
Политический аналитик Шипилин о размещении ядерного оружия Франции в странах ЕС
Политический аналитик Шипилин о размещении ядерного оружия Франции в странах ЕС
Политолог Светов о новых пакетах антироссийских санкций
Политолог Светов о новых пакетах антироссийских санкций
Система европейской
безопасности
неэффективна
Сергей Лавров
Все интервью
15:28
Силуанов: многие уехавшие IT-специалисты вернулись в Россию после введения льгот
15:04
Орбан призвал "держать" украинцев вне Евросоюза
14:48
В Белоруссию прибыли транспортно-боевые вертолеты Ми-35М в рамках сотрудничества с РФ
14:35
Медведев: Зеленский рвением к прямым переговорам желает отсрочить выборы
14:16
В России с 2018 года число детей до 15 лет с ожирением возросло на 36%
13:59
Фидан рассчитывает, что переговоры в Стамбуле будут иметь конкретные результаты
13:43
Российские ВС освободили Кондрашовку Харьковской области
13:33
На Украине отменили День защиты детей, отмечавшийся одновременно с Россией
13:14
ФОМ: о доверии Путину заявили более 80% россиян
12:57
Пашинян резко высказался против представителей Армянской Апостолькой Церкви
Все новости
Актуально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения