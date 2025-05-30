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Экономика
Силуанов: многие уехавшие IT-специалисты вернулись в Россию после введения льгот
30 мая 2025 / 15:28
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Многие уехавшие в 2022 году IT-специалисты вернулись обратно в Россию после введения льготной ипотеки и льготного налогообложения для IT-компаний. На это обратил внимание министр финансов России Антон Силуанов, выступая на лекции для студентов Финансового университета при правительстве РФ.
"Когда в 2022 году многие уехали, особенно айтишники решили работать издалека, мы сделали несколько мер по тому, чтобы они возвращались в Россию: это льготное налогообложение IT-компаний и льготная ипотека. Тоже сработало. Многие вернулись в родимые просторы, если так можно сказать", - отметил он.