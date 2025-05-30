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В Кремле назвали условие для переговоров Путина, Зеленского и Трампа
30 мая 2025 / 15:47
В Кремле назвали условие для переговоров Путина, Зеленского и Трампа
© Владимир Гердо/ ТАСС

Речь о прямых переговорах президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом по украинскому урегулированию может идти только после достижения результатов на переговорах делегаций Москвы и Киева. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Он отметил, что Путин ранее не раз высказывался за контакты на высшем уровне. Они требуют соответствующей подготовки и результата от контактов делегаций. "Если и когда он будет достигнут", можно будет говорить о консультациях на высшем уровне, указал представитель Кремля, комментируя слова главы МИД Турции Хакана Фидана о возможном завершении 2 июня технического этапа переговоров. 

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