Российские ВС за неделю освободили 13 населенных пунктов

Российские войска за прошедшую неделю освободили 7 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР), 4 в Сумской области, а также 2 в Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В течение минувшей недели подразделения группировки войск "Север" в ходе решительных наступательных действий освободили населенные пункты Локня, Владимировка, Беловоды и Константиновка Сумской области. В результате активных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Строевка и Кондрашовка Харьковской области. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Ступочки, Романовка, Старая Николаевка и Гнатовка ДНР. В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Шевченко Первое ДНР. За прошедшую неделю подразделениями группировки войск "Восток" в ходе активных действий освобождены населенные пункты Отрадное и Зеленое Поле ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.