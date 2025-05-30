NYT: в меморандуме Украины содержится пункт о перемирии на суше, море и в воздухе

Подготовленный Киевом меморандум включает положения об установлении режима прекращения огня на суше, в воздухе и на море. Об этом пишет американская газета The New York Times, ссылаясь на источник из числа украинских должностных лиц.

Как отмечается, украинская сторона предлагает, чтобы мониторинг соблюдения перемирия осуществлялся "международными партнерами". Ранее Киев выступал с утверждением, что направил российской стороне документ с изложением видения прекращения огня и других аспектов урегулирования.

О втором раунде переговоров с Украиной в Стамбуле, запланированном на 2 июня, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он анонсировал передачу Киеву главой делегации Владимиром Мединским меморандума России по всем аспектам преодоления первопричин кризиса.

Предыдущий раунд переговоров прошел 16 мая и завершился договоренностями об обмене пленными по формуле "1 000 на 1 000" и представлением видения возможного будущего прекращения огня.