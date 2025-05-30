Президент РФ обсудил с Совбезом тему здравоохранения

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

"У нас в повестке дня вроде бы сугубо мирные вопросы - вопросы здравоохранения. Но обеспечение суверенитета, безопасности России, особенно связанное с обеспечением лекарственными препаратами, - вопрос не праздный в нынешних условиях", - указал он, открывая встречу.

Глава государства передал слово для доклада профильному вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Участниками совещания также стали председатель правительства Михаил Мишустин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, председатели Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.