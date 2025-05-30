Магнитная буря в мае стала самой длительной с 2024 года

Магнитная буря, продолжавшаяся с 03:00 мск 29 мая до 06:00 мск 30 мая, стала самой длительной с мая 2024 года. Соответствующее сообщение размещено на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Магнитная буря, наблюдавшаяся с 03:00 мск 29 мая по 06:00 мск 30 мая, продолжалась 27 часов и стала самой длительной, начиная с рекордных событий мая 2024 года. Зарегистрированный тогда шторм продолжался 39 часов и достиг в пике высшего балла G5 - крупнейшего за 20 лет. В масштабах всего 25-го солнечного цикла прошедшая буря стоит на третьем месте, уступая также событию от 26-28 февраля 2023 года, продолжавшемуся 33 часа", - следует из сообщения.

Как отмечается, магнитное поле остается в возбужденном состоянии. Согласно прогнозам ученых, бури возобновятся в ближайшие часы.