Депутат Ги Меттан считает русофобию расизмом

Декларируемая в Европе русофобия является отвратительным проявлением расизма, которое даже хуже антисемитизма, так как считается само собой разумеющимся. Соответствующую точку зрения изложил швейцарский политик, журналист и писатель, депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"В некотором смысле русофобия - это худшее проявление расизма, чем антисемитизм, поскольку сегодня она не признается как отвратительное явление и продолжает практиковаться в высших эшелонах европейской политики и журналистики", - указал он.

По словам депутата, демонизация всего русского, цензура, культурный бойкот, презрение, искажение истории, дискриминация, экономические санкции и блокировка банковских счетов ничем не отличаются от тех практик, которые "нацисты применяли в отношении евреев в 1930-е годы".

"И это происходит сегодня, без того, чтобы какой-либо суд или неправительственная организация, заботящаяся о "правах человека", подняла тревогу. Эта ненависть носит всеобщий характер: она распространяется во всех слоях общества и даже в большей степени в руководящих кругах политики, СМИ, церквей, армии, как будто это что-то нормальное, банальное, само собой разумеющееся", - подчеркнул Меттан.