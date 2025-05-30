Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
30 мая 2025 / 20:07
КОТИРОВКИ
USD
30/05
78.4970
EUR
30/05
88.9481
Новости часа
Минюст включил в список иноагентов писателя Экслера и четырех журналистов Мерц принял приглашение посетить саммит G20 в ЮАР
Москва
30 мая 2025 / 20:07
Котировки
USD
30/05
78.4970
0.0000
EUR
30/05
88.9481
0.0000
Независимость Канады и позиция Лондона. Мнение эксперта
Независимость Канады и позиция Лондона. Мнение эксперта
29 мая 2025 / 19:44
Политический аналитик Шипилин о размещении ядерного оружия Франции в странах ЕС
Политический аналитик Шипилин о размещении ядерного оружия Франции в странах ЕС
28 мая 2025 / 20:41
Политолог Светов о новых пакетах антироссийских санкций
Политолог Светов о новых пакетах антироссийских санкций
27 мая 2025 / 19:04
Система европейской
безопасности
неэффективна
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Русский мир / Подрывная деятельность против России
Политика
Депутат Ги Меттан считает русофобию расизмом
30 мая 2025 / 17:18
Депутат Ги Меттан считает русофобию расизмом
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Декларируемая в Европе русофобия является отвратительным проявлением расизма, которое даже хуже антисемитизма, так как считается само собой разумеющимся. Соответствующую точку зрения изложил швейцарский политик, журналист и писатель, депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"В некотором смысле русофобия - это худшее проявление расизма, чем антисемитизм, поскольку сегодня она не признается как отвратительное явление и продолжает практиковаться в высших эшелонах европейской политики и журналистики", - указал он.

По словам депутата, демонизация всего русского, цензура, культурный бойкот, презрение, искажение истории, дискриминация, экономические санкции и блокировка банковских счетов ничем не отличаются от тех практик, которые "нацисты применяли в отношении евреев в 1930-е годы". 

"И это происходит сегодня, без того, чтобы какой-либо суд или неправительственная организация, заботящаяся о "правах человека", подняла тревогу. Эта ненависть носит всеобщий характер: она распространяется во всех слоях общества и даже в большей степени в руководящих кругах политики, СМИ, церквей, армии, как будто это что-то нормальное, банальное, само собой разумеющееся", - подчеркнул Меттан.

Независимость Канады и позиция Лондона. Мнение эксперта
Независимость Канады и позиция Лондона. Мнение эксперта
Политический аналитик Шипилин о размещении ядерного оружия Франции в странах ЕС
Политический аналитик Шипилин о размещении ядерного оружия Франции в странах ЕС
Политолог Светов о новых пакетах антироссийских санкций
Политолог Светов о новых пакетах антироссийских санкций
Система европейской
безопасности
неэффективна
Сергей Лавров
Все интервью
18:52
Мерц принял приглашение посетить саммит G20 в ЮАР
18:37
Небензя: Зеленский получает приказы продолжать войну до последнего украинца
18:26
В результате наводнения в Нигерии погибли не менее 117 человек
18:08
Силуанов отметил, что доля нефтегазовых доходов в бюджете составляет четверть от общего объема
17:51
Макрон пригрозил присутствием НАТО в Азии
17:35
АТОР: Китай вошел в топ-3 популярных зарубежных направлений среди россиян
17:18
Депутат Ги Меттан считает русофобию расизмом
16:57
Магнитная буря в мае стала самой длительной с 2024 года
16:43
Президент РФ обсудил с Совбезом тему здравоохранения
16:17
NYT: в меморандуме Украины содержится пункт о перемирии на суше, море и в воздухе
Все новости
Актуально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения