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АТОР: Китай вошел в топ-3 популярных зарубежных направлений среди россиян
30 мая 2025 / 17:35
АТОР: Китай вошел в топ-3 популярных зарубежных направлений среди россиян
© Юрий Смитюк/ ТАСС

Самыми популярными зарубежными направлениями на лето у россиян стали Турция, Абхазия, Китай, ОАЭ и Египет. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Кроме того, в десятку вошли Таиланд, Вьетнам, Мальдивы, страны ближнего зарубежья и Индонезия.

"Абсолютным лидером у туроператоров остается Турция. На это направление у крупнейших компаний приходится более двух третей всех летних продаж. Свыше 80% всех летних туров проданы в Турцию, Египет, ОАЭ, Вьетнам, Таиланд и Абхазию. Все остальные страны занимают менее 20% продаж", - указали в АТОР.

Наибольший прирост количества туристов ожидается на трех массовых выездных направлениях: Вьетнам (рост в 2,4 раза), Египет (+45%), Китай (+25%). Вместе с тем Турция и Абхазия покажут умеренный прирост, продолжит увеличиваться и летний турпоток в Таиланд.

Согласно предварительным прогнозам аналитиков, предстоящим летом объем выездного турпотока из России по популярным зарубежным туристическим направлениям вырастет на 24,8% год к году - до 6,4 млн граждан. К концу мая свыше 50% всего летнего ассортимента заграничных туров уже распроданы.

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