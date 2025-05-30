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Безопасность
Макрон пригрозил присутствием НАТО в Азии
30 мая 2025 / 17:51
© EPA-EFE/ LUDOVIC MARIN / POOL/ТАСС
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал власти Китая не допустить присутствия военных из КНДР в Европе, пригрозив расширением действий НАТО в Азии.
"В течение последних лет я выступал против того, чтобы Североатлантический альянс играл какую-либо роль в Азии. Но то, что сегодня происходит с КНДР, действующей вместе с Россией на европейской земле, - это большой вопрос для всех нас. И, если Китай не хочет, чтобы НАТО участвовала в делах Юго-Восточной Азии или Азии, он должен не допустить, чтобы Северная Корея была задействована на европейской территории", - сказал французский лидер в ходе проходящей в Сингапуре конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла".
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