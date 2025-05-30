Силуанов отметил, что доля нефтегазовых доходов в бюджете составляет четверть от общего объема

Доля нефтегазовых доходов федерального бюджета России составляет четверть от общего объема. На это обратил внимание министр финансов России Антон Силуанов, выступая на лекции для студентов Финансового университета при правительстве РФ.

"У нас раньше нефтегазовые доходы в структуре федерального бюджета занимали 40%, а где-то даже в отдельные годы и больше. Сегодня доля нефтегазовых доходов - четверть, но все равно это много. Нам нужно как можно больше заниматься ненефтегазовой экономикой и, соответственно, больше получать от этих секторов, формировать доходную базу", - указал министр.

Формировать свой финансовый план нужно опираясь, прежде всего, на ненефтегазовые внутренние источники формирования доходной базы бюджетов всех уровней, отметил он.