В результате наводнения в Нигерии погибли не менее 117 человек

Число погибших в результате наводнения в центральной части Нигерии увеличилось до 117. Об этом информировало агентство Reuters, ссылаясь на руководителя службы по чрезвычайным ситуациям штата Нигер Ибрагима Хуссаини.

Предварительно, продолжительные ливни, которые обрушились на Нигерию в конце месяца, повлекли за собой наводнение в районе Моква. В результате разгула стихии 50 домов ушли под воду вместе с жильцами.

Поисково-спасательные операции продолжаются.