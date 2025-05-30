Независимость Канады и позиция Лондона. Мнение эксперта
29 мая 2025 / 19:44
Политический аналитик Шипилин о размещении ядерного оружия Франции в странах ЕС
28 мая 2025 / 20:41
Политолог Светов о новых пакетах антироссийских санкций
27 мая 2025 / 19:04
Общество
В результате наводнения в Нигерии погибли не менее 117 человек
30 мая 2025 / 18:26
© REUTERS/ Mahamat Ramadane/ТАСС
Число погибших в результате наводнения в центральной части Нигерии увеличилось до 117. Об этом информировало агентство Reuters, ссылаясь на руководителя службы по чрезвычайным ситуациям штата Нигер Ибрагима Хуссаини.
Предварительно, продолжительные ливни, которые обрушились на Нигерию в конце месяца, повлекли за собой наводнение в районе Моква. В результате разгула стихии 50 домов ушли под воду вместе с жильцами.
Поисково-спасательные операции продолжаются.
18:08Силуанов отметил, что доля нефтегазовых доходов в бюджете составляет четверть от общего объема