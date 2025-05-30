Европейские покровители Киева приказывают Владимиру Зеленскому продолжать воевать до последнего украинца. На этом акцентировал внимание постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности Объединенных Наций по Украине.

"Европейские спонсоры ЧВК "Украина" приказывают Зеленскому и его клике продолжать войну до последнего украинца", - указал дипломат.

По его словам, "потерявшая миллионы своих граждан" страна находится на грани поражения. Киевский режим вынужден "отлавливать последних мужчин" на улицах, отметил Небензя.