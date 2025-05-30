Мерц принял приглашение посетить саммит G20 в ЮАР

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой, в ходе которого принял приглашение принять участие в ноябрьском саммите Группы двадцати (G20) в Йоханнесбурге. Об этом информировал официальный представитель германского правительства Штефан Корнелиус.

По его словам, собеседники отметили важность "тесных и разносторонних отношений" между ФРГ и ЮАР. Стороны также договорились развивать партнерство, особенно в экономической сфере, указал Корнелиус при общении с журналистами. "Мерц признал важную роль ЮАР в качестве председателя G20 и принял приглашение посетить саммит "двадцатки" в ЮАР в ноябре", - заключил он.

ЮАР с 1 декабря 2024 года на 12 месяцев приняла от Бразилии председательство в Группе двадцати. Его тема - "Солидарность, равенство и устойчивость". Претория проводит свыше 130 мероприятий в различных форматах и на различных уровнях. Центральным событием станет саммит G20, который должен начать свою работу 22 ноября в Йоханнесбурге. 30 ноября председательство в объединении перейдет к США.