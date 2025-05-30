Минюст включил в список иноагентов писателя Экслера и четырех журналистов

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© Сергей Фадеичев/ ТАСС
Минюст России признал иностранными агентами российского писателя Алексея Экслера, журналистов Александра Черкасова, Григория Охотина, Александру Поливанову, фотокорреспондента Евгения Фельдмана, демографа Алексея Ракшу, а также проект "Москва против мобилизации". Соответствующая информация приводится на сайте ведомства.
Так, число внесенных в реестр Минюста РФ иностранных агентов составило более тысячи. В общей сложности этот список насчитывает 1 004 позиции.
Кроме того, согласно распоряжению Минюста РФ, из реестра в связи с ликвидацией исключено общество с ограниченной ответственностью "Хроникер".
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