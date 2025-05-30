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AFP: в Марселе появилось новое граффити Бэнкси
30 мая 2025 / 19:29
AFP: в Марселе появилось новое граффити Бэнкси
© АР/ТАСС

В Марселе недалеко от морского побережья обнаружили новую работу британского уличного художника Бэнкси. О местоположении арт-объекта информировало Agence France-Presse.

Изображение с новым граффити Бэнкси разместил 29 мая в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Оно представляет собой излучающий свет маяк, поверх которого нанесена надпись I want to be what you saw in me ("Я хочу быть тем, что вы увидели во мне"). При этом местоположение работы художник не уточнил. За сутки фотография с ней набрала свыше 800 тыс. лайков.

Бэнкси долгие годы удается скрывать свою личность. Он считается одним из самых востребованных уличных художников современности. Его самая дорогая картина "Любовь в мусорном баке" была продана в 2021 году за £18,6 млн.

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