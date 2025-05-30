Небензя назвал условия, при которых Россия допускает прекращение огня

Россия готова рассмотреть возможность установления режима прекращения огня, но при остановке поставок Западом вооружений киевскому режиму и мобилизации на Украине. С таким заявлением выступил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе созванного Россией заседания Совета Безопасности по теме европейских попыток помешать мирному процессу вокруг Украины.

"В принципиальном плане мы готовы рассмотреть возможность установления режима прекращения огня", - отметил он. По словам дипломата, такое решение могло бы позволить выйти на устранение первопричин конфликта. При этом для того, чтобы добиться этого, необходимо видеть встречные шаги и другой стороны, указал он.

Небензя обратил внимание, что Москва не раз проговаривала свои озабоченности. В случае режима прекращения огня необходимо, чтобы Запад отказался от поставок Украине новых вооружений, Киев должен также прекратить мобилизацию в соответствующий период, подчеркнул он.