Политолог Шипилин о противоречиях Мерца и Трампа

Ряд европейских стран, включая Францию, Польшу и ФРГ организовали так называемую коалицию желающих, чтобы "обеспечить гарантии безопасности для Украины". А в последние дни канцлер ФРГ Фридрих Мерц сделал ряд заявлений, которые демонстрируют продвигаемую им политику "стратегической неопределенности". Мерц, в частности, выступал с утверждением о том, что западные союзники Киева сняли все ограничения на дальнобойность поставляемого оружия. 28 мая на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине канцлер ФРГ подтвердил, что при поставках оружия Киеву больше нет ограничений на дальность нанесения ударов по российской территории.

Политический аналитик Павел Шипилин отмечает в этой связи, что «расхождения в позициях США и Германии по украинскому вопросу есть и существенные. Германия страна абсолютно не самостоятельная, страна зависимая, прежде всего от глобалистов. Демонстрирует также солидарность с другими европейскими политиками. А поскольку Мерц является полностью продуктом глобалистов, то конечно у него серьезные расхождения с Трампом, с трампизмом. Зеленский же это человек – представитель глобальных элит. Он является проводником глобалистских идей и прежде всего, это война до последнего украинца. Поэтому расхождений с Мерцем у него нет, и на сегодняшний день Зеленский больше диктует, что делать тем же самым немцам. И пока во главе большинства европейских стран у руля стоят глобалисты, то Зеленский чувствует себя там достаточно уверенно».

По словам эксперта, «у Трампа и его команды, у трампистов мало рычагов влияния на Мерца. Как выяснилось, их у Трампа вообще не так много, и глобалисты не желают подчиняться Трампу. В тоже время они не идут пока на решительный конфликт с трампизмом. Они предпочитают бороться с Трампом тактически. Чем это все закончится, мы пока не знаем, но они сопротивляются. Эта борьба в самом разгаре и нельзя сказать, кто из них в итоге победит».