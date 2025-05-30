Отставка Маска – удар по Трампу. Мнение эксперта

Илон Маск заявил, что у него были разногласия с администрацией президента США Дональда Трампа, где он курировал работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), из-за чего чувствовал себя загнанным в угол.

"Мне сложно говорить об этом в интервью, потому что мои слова часто становятся яблоком раздора. Я немного загнан в угол, потому что я не хотел бы высказываться против администрации, но я также не хотел бы брать на себя ответственность за все, что делает администрация. Так что я как будто загнан в угол, понимаете?" - рассказал он в опубликованном фрагменте интервью телеканалу CBS News, которое было записано до его ухода с государственной службы. Полная версия интервью выйдет в эфир 1 июня.

Маск отметил, что во многом согласен с политикой команды Трампа, однако у них "бывают разногласия". Он упомянул, в частности, предложенный президентом США законопроект о сокращении государственных расходов, который американский лидер называет "большим красивым законопроектом". "Я думаю, законопроект может быть или большим, или красивым, но сомневаюсь, что он может быть и тем, и другим одновременно. Это мое личное мнение", - сказал бизнесмен.

В среду Маск разместил в X публикацию, в которой отметил, что "отведенное [ему] время в качестве особого служащего правительства подходит к концу". При этом он выразил уверенность в том, что роль DOGE со временем будет лишь расти.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев уверен, что «уход Маска из администрации Трампа нанесет ущерб ее имиджу. Маск очень популярный человек, причем в кругу интеллигентов, если это слово можно применить к Америке. А в этом кругу Трампа мало кто поддерживает. Кроме того, Маск, как очень богатый человек, создавал администрации Трампа дополнительный авторитет. А в Америке принято, там, где деньги, там и авторитет. Поэтому конечно, в практической политике его уход это будет ощутимый удар».

По словам политолога, «что касается того, сохранит ли Маск поддержку администрации Трампа, пока сказать ничего нельзя. Он человек эмоциональный и по крайне мере так себя преподносит, и поскольку ему самому с Трампом дружить не обязательно. Ему скорее нужно дружить с Министерством Обороны, и,думаю, до битья горшков дело не дойдет, но отношения ухудшатся».