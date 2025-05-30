Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
30 мая 2025 / 21:39
КОТИРОВКИ
USD
30/05
78.4970
EUR
30/05
88.9481
Новости часа
Отставка Маска – удар по Трампу. Мнение эксперта Политолог Шипилин о противоречиях Мерца и Трампа
Москва
30 мая 2025 / 21:39
Котировки
USD
30/05
78.4970
0.0000
EUR
30/05
88.9481
0.0000
Отставка Маска – удар по Трампу. Мнение эксперта
Отставка Маска – удар по Трампу. Мнение эксперта
30 мая 2025 / 21:04
Политолог Шипилин о противоречиях Мерца и Трампа
Политолог Шипилин о противоречиях Мерца и Трампа
30 мая 2025 / 20:55
Независимость Канады и позиция Лондона. Мнение эксперта
Независимость Канады и позиция Лондона. Мнение эксперта
29 мая 2025 / 19:44
Система европейской
безопасности
неэффективна
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Трамп 2.0
Политика
Отставка Маска – удар по Трампу. Мнение эксперта
30 мая 2025 / 21:04
Отставка Маска – удар по Трампу. Мнение эксперта

Илон Маск заявил, что у него были разногласия с администрацией президента США Дональда Трампа, где он курировал работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), из-за чего чувствовал себя загнанным в угол.

"Мне сложно говорить об этом в интервью, потому что мои слова часто становятся яблоком раздора. Я немного загнан в угол, потому что я не хотел бы высказываться против администрации, но я также не хотел бы брать на себя ответственность за все, что делает администрация. Так что я как будто загнан в угол, понимаете?" - рассказал он в опубликованном фрагменте интервью телеканалу CBS News, которое было записано до его ухода с государственной службы. Полная версия интервью выйдет в эфир 1 июня.

Маск отметил, что во многом согласен с политикой команды Трампа, однако у них "бывают разногласия". Он упомянул, в частности, предложенный президентом США законопроект о сокращении государственных расходов, который американский лидер называет "большим красивым законопроектом". "Я думаю, законопроект может быть или большим, или красивым, но сомневаюсь, что он может быть и тем, и другим одновременно. Это мое личное мнение", - сказал бизнесмен.

В среду Маск разместил в X публикацию, в которой отметил, что "отведенное [ему] время в качестве особого служащего правительства подходит к концу". При этом он выразил уверенность в том, что роль DOGE со временем будет лишь расти.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев уверен, что «уход Маска из администрации Трампа нанесет ущерб ее имиджу. Маск очень популярный человек, причем в кругу интеллигентов, если это слово можно применить к Америке. А в этом кругу Трампа мало кто поддерживает. Кроме того, Маск, как очень богатый человек, создавал администрации Трампа дополнительный авторитет. А в Америке принято, там, где деньги, там и авторитет. Поэтому конечно, в практической политике его уход это будет ощутимый удар».

По словам политолога, «что касается того, сохранит ли Маск поддержку администрации Трампа, пока сказать ничего нельзя. Он человек эмоциональный и по крайне мере так себя преподносит, и поскольку ему самому с Трампом дружить не обязательно. Ему скорее нужно дружить с Министерством Обороны, и,думаю, до битья горшков дело не дойдет, но отношения ухудшатся».  

 

 

 

Отставка Маска – удар по Трампу. Мнение эксперта
Отставка Маска – удар по Трампу. Мнение эксперта
Политолог Шипилин о противоречиях Мерца и Трампа
Политолог Шипилин о противоречиях Мерца и Трампа
Независимость Канады и позиция Лондона. Мнение эксперта
Независимость Канады и позиция Лондона. Мнение эксперта
Система европейской
безопасности
неэффективна
Сергей Лавров
Все интервью
20:38
Верховный суд США разрешил администрации Трампа выслать 500 тыс. мигрантов
20:19
Президент РФ дал поручение увековечить память погибших бойцов СВО
19:59
Минздрав сектора Газа сообщил о более 54,3 тыс. погибших в анклаве с октября 2023 года
19:46
Небензя назвал условия, при которых Россия допускает прекращение огня
19:29
AFP: в Марселе появилось новое граффити Бэнкси
19:04
Минюст включил в список иноагентов писателя Экслера и четырех журналистов
18:52
Мерц принял приглашение посетить саммит G20 в ЮАР
18:37
Небензя: Зеленский получает приказы продолжать войну до последнего украинца
18:26
В результате наводнения в Нигерии погибли не менее 117 человек
18:08
Силуанов отметил, что доля нефтегазовых доходов в бюджете составляет четверть от общего объема
Все новости
Актуально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения