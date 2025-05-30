Минздрав сектора Газа сообщил о более 54,3 тыс. погибших в анклаве с октября 2023 года

Число палестинцев, погибших в секторе Газа в ходе военных действий с октября 2023 года, составило более 54,3 тыс. Соответствующие данные приводит Минздрав палестинского анклава в своем Telegram-канале.

"За минувшие сутки в секторе Газа погибли 72 человека, 278 человек получили ранения", - указали в министерстве. Уточняется, что общее число жертв в Газе с октября 2023 года возросло до 54 321, число пострадавших - до 123 770.

18 марта Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав тем самым установленный в январе 2025 года режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра еврейского государства объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками, подчеркнув, что цель операции в секторе - освобождение всех заложников.

8 мая израильские власти информировали о том, что Армия обороны Израиля вступила в решающую фазу военной операции "Колесницы Гидеона" по разгрому ХАМАС в секторе Газа. Согласно данным офиса премьера, "наземные силы продвигаются в глубину сектора Газа", нанося "точечные удары по структурам ХАМАС и занимая ключевые позиции".