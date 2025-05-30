Президент РФ дал поручение увековечить память погибших бойцов СВО

Память погибших участников специальной военной операции (СВО) будет увековечена, правительство РФ разработает для этого единые рекомендации. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин, его текст размещен на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с Администрацией президента РФ разработать единые рекомендации по увековечению памяти защитников Отечества, в том числе погибших (умерших) участников СВО", - сказано в одном из пунктов. Срок исполнения поручения главы государства - до 1 сентября.

Руководителям регионов рекомендовано увековечить память защитников с учетом подготовленных кабмином рекомендаций.