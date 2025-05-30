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Верховный суд США разрешил администрации Трампа выслать 500 тыс. мигрантов
30 мая 2025 / 20:38
Верховный суд США разрешил администрации Трампа выслать 500 тыс. мигрантов
© AP Photo/ Fernando Llano/ТАСС

Американский Верховный суд разрешил администрации президента США Дональда Трампа отказать в правовом статусе свыше 500 тыс. иммигрантов из Венесуэлы, Гаити, Кубы и Никарагуа, который позволял им законно пребывать на американской территории. 

Согласно распоряжению суда, Верховный суд удовлетворил ходатайство исполнительной власти об отмене соответствующей программы, которая была инициирована администрацией 46-го президента США Джо Байдена.

До этого суды низшей инстанции отклонили попытку Вашингтона отменить соответствующий легальный статус, предоставленный 532 тыс. мигрантов из указанных стран. Суды сочли, что Министерство внутренней безопасности США не провело надлежащего анализа каждого отдельного случая. Вместе с тем постановление Верховного суда не аннулирует правовой статус для граждан других стран, к примеру, Афганистана и Украины.

Мигранты из из четырех латиноамериканских стран могли заранее подать заявку на въезд в США и получить разрешение на работу сроком на два года при условии, что они смогут найти поручителя, находящегося в Соединенных Штатах. 

Верховный суд уже второй раз встает на сторону Трампа в вопросе о миграции. Некоторое время назад было отменено решение суда низшей инстанции, запретившего исполнительной власти депортировать около 300 тыс. венесуэльцев. 

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