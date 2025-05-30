Макрон призвал не допустить раскола мира на враждующие блоки

Миру угрожает разделение между враждующими блоками и навязываемый выбор может разрушить мировой порядок. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла".

"Сегодня главный риск заключается в разделении между двумя сверхдержавами. А всем остальным дается указание: вы должны выбрать свою сторону. Если мы поступим так, мы уничтожим мировой порядок и методично разрушим все институты, которые были созданы после Второй мировой войны для сохранения мира и сотрудничества в области здравоохранения, климата, прав человека и так далее. Но мы в них нуждаемся, вероятно, гораздо больше, чем раньше", - отметил французский лидер.

Он указал, что, прежде всего, имеет в виду противостояние "за глобальное лидерство" между Китаем и США. Макрон полагает, что это соперничество ограничивает другие страны, которые могут оказаться перед выбором того, какую из сторон поддержать. В этой связи он заверил, что Франция является "другом и союзником" США, а также другом КНР, с которой, впрочем, иногда "выражает несогласие". Президент дал обещание сохранять лояльность к обеим державам, параллельно декларируя "требовательный подход" в отношении собственных интересов.

"Мы стремимся к сотрудничеству, но не хотим находиться в зависимости от кого-либо. Мы хотим сотрудничать, но не хотим, чтобы нам ежедневно указывали, что можно, а что нельзя, и как изменится наша жизнь из-за решения одного человека", - заключил он.