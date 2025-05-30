Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
30 мая 2025 / 23:11
КОТИРОВКИ
USD
30/05
78.4970
EUR
30/05
88.9481
Новости часа
Эрдоган рассчитывает на успех нового раунда переговоров по Украине Трамп заявил, что Маск не навсегда покидает его администрацию
Москва
30 мая 2025 / 23:11
Котировки
USD
30/05
78.4970
0.0000
EUR
30/05
88.9481
0.0000
Отставка Маска – удар по Трампу. Мнение эксперта
Отставка Маска – удар по Трампу. Мнение эксперта
30 мая 2025 / 21:04
Политолог Шипилин о противоречиях Мерца и Трампа
Политолог Шипилин о противоречиях Мерца и Трампа
30 мая 2025 / 20:55
Независимость Канады и позиция Лондона. Мнение эксперта
Независимость Канады и позиция Лондона. Мнение эксперта
29 мая 2025 / 19:44
Система европейской
безопасности
неэффективна
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Многополярный мир / Геополитика
Политика
Макрон призвал не допустить раскола мира на враждующие блоки
30 мая 2025 / 20:56
Макрон призвал не допустить раскола мира на враждующие блоки
© EPA-EFE/ LUDOVIC MARIN / POOL/ТАСС

Миру угрожает разделение между враждующими блоками и навязываемый выбор может разрушить мировой порядок. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла".

"Сегодня главный риск заключается в разделении между двумя сверхдержавами. А всем остальным дается указание: вы должны выбрать свою сторону. Если мы поступим так, мы уничтожим мировой порядок и методично разрушим все институты, которые были созданы после Второй мировой войны для сохранения мира и сотрудничества в области здравоохранения, климата, прав человека и так далее. Но мы в них нуждаемся, вероятно, гораздо больше, чем раньше", - отметил французский лидер.

Он указал, что, прежде всего, имеет в виду противостояние "за глобальное лидерство" между Китаем и США. Макрон полагает, что это соперничество ограничивает другие страны, которые могут оказаться перед выбором того, какую из сторон поддержать. В этой связи он заверил, что Франция является "другом и союзником" США, а также другом КНР, с которой, впрочем, иногда "выражает несогласие". Президент дал обещание сохранять лояльность к обеим державам, параллельно декларируя "требовательный подход" в отношении собственных интересов.

"Мы стремимся к сотрудничеству, но не хотим находиться в зависимости от кого-либо. Мы хотим сотрудничать, но не хотим, чтобы нам ежедневно указывали, что можно, а что нельзя, и как изменится наша жизнь из-за решения одного человека", - заключил он. 

Отставка Маска – удар по Трампу. Мнение эксперта
Отставка Маска – удар по Трампу. Мнение эксперта
Политолог Шипилин о противоречиях Мерца и Трампа
Политолог Шипилин о противоречиях Мерца и Трампа
Независимость Канады и позиция Лондона. Мнение эксперта
Независимость Канады и позиция Лондона. Мнение эксперта
Система европейской
безопасности
неэффективна
Сергей Лавров
Все интервью
21:49
Трамп заявил, что Маск не навсегда покидает его администрацию
21:29
Небензя: Россия рассмотрит все варианты ответа из-за поставок ракет Taurus
21:15
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 80%
20:56
Макрон призвал не допустить раскола мира на враждующие блоки
20:38
Верховный суд США разрешил администрации Трампа выслать 500 тыс. мигрантов
20:19
Президент РФ дал поручение увековечить память погибших бойцов СВО
19:59
Минздрав сектора Газа сообщил о более 54,3 тыс. погибших в анклаве с октября 2023 года
19:46
Небензя назвал условия, при которых Россия допускает прекращение огня
19:29
AFP: в Марселе появилось новое граффити Бэнкси
19:04
Минюст включил в список иноагентов писателя Экслера и четырех журналистов
Все новости
Актуально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения