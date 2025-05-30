ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 80%

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину не изменился за минувшую неделю и составляет 80,2%. Опрос проводился с 19 по 25 мая среди 1,6 тыс. жителей страны старше 18 лет.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,2% опрошенных (без изменений), уровень одобрения деятельности главы государства снизился на 0,3 п.п. и составляет 77,4%", - свидетельствуют данные исследования.

Как отмечается, деятельность правительства РФ одобряют 52,6% респондентов (минус 0,4 п.п.), а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 52,5% участников опроса (минус 1,2 п.п.). О доверии Мишустину заявили 61,6% сограждан (минус 1,1 п.п.).

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 34,7%, лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 31,4%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 23,6%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 9,9%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 34,3%, КПРФ - 10%, ЛДПР - 11,5%, "Справедливой России - За правду" - 4,2%, "Новых людей" - 6,5%.