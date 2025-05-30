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Небензя: Россия рассмотрит все варианты ответа из-за поставок ракет Taurus
30 мая 2025 / 21:29
Небензя: Россия рассмотрит все варианты ответа из-за поставок ракет Taurus
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

ФРГ окажется еще больше вовлеченной в конфликт с Россией, если Украина будет заниматься якобы отверточной сборкой дальнобойных крылатых ракет Taurus, что даст Москве право рассматривать все опции для адекватной реакции. На этом акцентировал внимание постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе запрошенного Россией заседания Совета Безопасности ООН по теме европейских попыток помешать мирному процессу вокруг Украины.

"С целью пустить под откос усилия по установлению мира страны Европы предприняли целый ряд шагов, нацеленных на раскручивание спирали эскалации. Так, новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц на днях объявил об отмене ограничений на дальнобойность поставляемого Киеву оружия со стороны Британии, Франции, Германии и США. Он даже указал, что такое решение было принято несколько месяцев назад. Эксперты напрямую связали эти слова с поставками киевскому режиму ракет Taurus, которые тот выклянчивает с начала СВО", - отметил Небензя.

"Потом, правда, канцлер ФРГ начал высказываться в том духе, что Берлин на самом деле поможет Украине самостоятельно наладить выпуск дальнобойных ракет. Безусловно, эти неуклюжие маневры никого не могут ввести в заблуждение, и отверточная сборка Taurus, как и безэкипажных британских катеров, не делает их украинскими. Германия, таким образом, окажется еще больше вовлеченной в войну с Россией, что даст нам право рассматривать все опции для адекватного ответа на этот недружественный шаг", - предупредил российский дипломат.

Некоторое время назад Мерц вновь не исключил возможности поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. 26 мая он заявил, что ФРГ снимает всякие ограничения на дальнобойность оружия, которое поставляют Киеву Берлин и его союзники.

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