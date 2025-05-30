Трамп заявил, что Маск не навсегда покидает его администрацию

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Илон Маск не навсегда покидает его администрацию.

"Многие из сотрудников DOGE сохраняют свои должности. Илон тоже остается рядом, он будет приходить и уходить", - отметил американский лидер в ходе пресс-конференции в Белом доме, проведенной вместе с возвращающимся в частный сектор куратором ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) Маском.

Трамп также высказал мнение, что Маск еще будет полезен его администрации. Он поблагодарил бизнесмена за проделанную работу. Глава вашингтонской администрации также заверил, что результаты работы Маска на посту главы DOGE американцы увидят "через год или два".

"Я продолжу приезжать в Вашингтон, быть другом и советником президента", - указал Маск. Вместе с тем, по его утверждению, благодаря работе DOGE бюджету Соединенных Штатов в скором времени удастся сэкономить порядка $200 млрд.