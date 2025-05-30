Эрдоган рассчитывает на успех нового раунда переговоров по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре по телефону с Владимиром Зеленским выразил надежду, что возможное прекращение огня, которое будет обсуждаться в ходе второго раунда переговоров по Украине в Стамбуле, заложит основу на пути к миру. Соответствующее сообщение распространила администрация турецкого лидера по итогам состоявшегося общения.

"Президент Эрдоган заявил, что возможное прекращение огня, которое будет обсуждаться в ходе второго раунда переговоров, запланированных к проведению в Стамбуле, заложит камни на пути к миру и что участие обеих стран во встрече станет важным для продолжения динамики, достигнутой на пути к миру", - следует из сообщения.

Вместе с тем Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжит прилагать усилия для достижения справедливого и прочного мира между Украиной и Россией.

"Президент Эрдоган выразил уверенность в том, что после завершения переговоров между делегациями России и Украины необходимо без промедления провести встречу на уровне лидеров и что это пойдет на пользу мирному процессу", - сказано в тексте.