Трамп считает, что телефонный разговор с Си Цзиньпином состоится

Президент США Дональд Трамп уверен, что его телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином состоится.

"Я уверен, что поговорю с председателем Си. И, надеюсь, мы уладим все торговые вопросы", - сказал он при общении с журналистами в Белом доме.

Американского лидера также попросили прокомментировать его публикацию в соцсети Truth Соц. сети с утверждением о том, что КНР нарушает торговые договоренности с США. "Они нарушили большую часть соглашения", - отметил Трамп.

Ранее в пятницу посольство КНР в Вашингтоне, комментируя публикацию президента США в Truth Соц. сети, призвало американское руководство немедленно отказаться от дискриминационных действий в отношении Пекина и вместе отстаивать достигнутые в ходе переговоров в Женеве договоренности в сфере торговли.

Как информировал телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме, представители Вашингтона и Пекина ведут переговоры об организации телефонного разговора Трампа и Си Цзиньпина. Белый дом расценивает потенциальный диалог в качестве необходимого следующего шага для возобновления торговых переговоров.