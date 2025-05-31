Токио платит всегда. Если требует Трамп

Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

Правительство Японии рассматривает возможность увеличения ежегодных расходов на военные объекты США в Японии на десятки миллиардов иен, чтобы угодить администрации Трампа, с которой сейчас ведутся ожесточенные переговоры по снижению тарифов на японский экспорт в Америку.

Как сообщает газета Asahi, Совет национальной безопасности Белого дома призвал Японию увеличить свой вклад в расходы на содержание американских войск в стране, когда представители японского Секретариата национальной безопасности посетили США в начале мая, сообщили правительственные источники. По словам источников газеты, правительство готово откликнуться на это предложение и рассматривает возможность увеличения расходов на программу модернизации военных объектов США на десятки миллиардов иен или сотни миллионов долларов.

Сейчас Япония тратит на содержание американских войск, дислоцированных в стране около 211 миллиардов иен (1,5 миллиарда долларов) в год. Эта сумма включает строительство и предоставляет казарм для американских военнослужащих, жильё для их семей, административные здания, а также другую инфраструктуру. Однако в эту сумму не включаются иные сопутствующие расходы, как например компенсация японским рыбакам за нанесение ущерба промысловым биоресурсам и т.д.

Повышение пройдет под давлением президента США Дональда Трампа, который в апреле прямо критиковал Японию за то, что она не покрывает расходы на размещение американских войск в ходе встречи с министром экономического возрождения Рёси Акадзавой, который является ведущим переговорщиком с японской стороны по тарифам США.

Вместе с тем, администрация Трампа используя угрозу введения высоких тарифов, похоже, успешно продавливает и закупки Японией американской военной техники.

Согласно японским правительственным источникам, на информацию которых опираются японские СМИ, общая сумма запланированных закупок была представлена американской стороне в ходе переговоров по тарифам, которые начались в апреле. Большая часть — это те виды вооружений, которые правительство уже решило в принципе закупить у США в течение пяти лет до 2027 финансового года в рамках Программы наращивания оборонного потенциала, которая была утверждена в конце 2022 года. Программа предусматривает поэтапную закупку крылатых ракет «Томагавк», истребителей F-35A и другого оборонного оборудования США в течение пятилетнего периода.

Премьер-министр Сигэру Исиба заявил, что вопросы национальной безопасности не должны быть связаны с переговорами по тарифам. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно жаловался на торговый дефицит страны с Японией, составляющий около 10 триллионов иен (69 миллиардов долларов). Представитель правительства заявил, что важно показать Трампу, сколько Япония будет закупать у Соединённых Штатов.

Акадзава 29 мая заявил журналистам, что вопросы национальной обороны, тарифов и торговой политики не следует объединять для обсуждения, поскольку «к каждому из них применимы разные логики и стандарты». Тем не менее он отметил, что закупки Японией американского оружия помогут сократить двусторонний торговый дисбаланс и могут сыграть определённую роль в переговорах между Японией и США.

Однако, в целом тактика Трампа уже приносила ему успех. Во время первого президентского срока Трампа правительство Японии в разгар двусторонних торговых переговоров согласилось закупить у США дополнительно 105 истребителей F-35.

Тем временем министр обороны Японии Гэн Накатани планирует провести переговоры с министром обороны США Питом Хегсетом в рамках трёхдневного саммита по безопасности в Азии, известного как «Диалог Шангри-Ла», который проходит в Сингапуре с пятницы. Американский министр с трибуны саммита уже призвал азиатские страны увеличить расходы на оборону.

Между тем, японская сторона рассчитывает найти взаимоприемлемое соглашение по тарифам в ходе встречи японского премьера и Трампа на полях саммита G7 в Канаде в середине июля. Однако пока не похоже, что США готовы идти на какие бы то ни было уступки.