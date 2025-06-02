Пушилин: ВС РФ улучшают позиции в ДНР, несмотря на атаки ВСУ

Российские подразделения улучшают свои позиции при освобождении населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР), несмотря на массовое применение украинскими войсками беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

"По большей части это красноармейское и константиновское направления, которые остаются сегодня в поле нашего зрения, поскольку наши бойцы там продвигаются, несмотря на то, что на красноармейском направлении противник массово применяет беспилотники. Наши подразделения находят возможности улучшать свои позиции, отодвигать противника из их укрепрайонов и перерезать логистику, тем самым продолжая освобождать территорию ДНР", - отметил он.

Пушилин уточнил, что на константиновском направлении российские бойцы также сосредоточены на перерезании логистики.