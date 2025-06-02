Кароль Навроцкий избран президентом Польши

Президентом Польши избран кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий, он выиграл у представляющего правящую Гражданскую коалицию мэра Варшавы Рафала Тшасковского по итогам второго тура выборов главы государства. Об этом информировал председатель Государственной избирательной комиссии республики Сильвестр Марчиняк, передает телеканал TVP Info.

"В повторном голосовании 1 июня 2025 года среди двух кандидатов на пост президента Польши больше голосов получил и был избран президентом Кароль Тадеуш Навроцкий", - заявил он в ходе пресс-конференции.

Названные им цифры подтвердили данные, представленные на сайте комиссии - за Навроцкого отдали голоса 10 606 877 избирателей, что составляет 50,89% от общего числа признанных действительными голосов. Тшасковский получил 49,11%, за него проголосовали почти на 370 тыс. избирателей меньше.

Явка составила рекордные 72,63% - во втором туре проголосовали немногим более 21 млн из 29,3 млн имеющих избирательное право поляков. Порядка 189 тыс. бюллетеней признаны недействительными.

Выборы президента проводятся в Польше раз в пять лет, один человек не может избираться более двух раз. Очередное голосование состоялось в два тура - 18 мая и 1 июня. Ожидается, что Навроцкий вступит в должность главы государства 6 августа по окончании полномочий Анджея Дуды.