Мьянма: нынешний год станет испытанием на прочность

Владимир Блинков, экономический обозреватель

В последние годы связи России и Мьянмы интенсивно развиваются. Кульминацией этого процесса стал визит в Москву председатель Государственного административного совета, премьер-министра Республики Союз Мьянма генерала Мин Аунг Хлаин на празднование 80-летия Победы в Великой отечественно войне. В параде на Красной площади принял участие и расчет ВС Мьянмы.

Место Мьянмы на карте внешнеполитических связей России стремительно увеличивается. Что это за страна?

Мьянма – одна из крупнейших стран в материковой части Юго-Восточной Азии. Ее территория - 676 тыс. кв. км, население – более 50 млн. чел. Она граничит с Китаем, Индией, Вьетнамом, Таиландом. Столица - с 2006 г. город Нейпьидо (переводится как «королевская страна»). Ранее столицей был Янгон (Рангун), но его расположение посчитали стратегически небезопасным.

Главой государства, исполняющим обязанности президента, председателем государственного административного совета является старший генерал Мин Аунг Хлаинг.

Мьянма - федеративное государство. Административно делится на 20 единиц: 7 административных областей (тайн или тайинг): Иравади, Пегу, Магуэ, Мандалай, Сикайн, Танинтайи, Янгон, 7 общенациональных областей или штатов (пуйне): Чин, Качин, Кая, Карен, Мон, Ракхай, Шан, 6 самоуправляемых зон, выделенных по национальному признаку: Дану, Коканг, Нага, Палаунг, Па-О, Ва.

Наиболее плотно населена центральная часть страны, некоторые прибрежные области и дельта реки Иравади. Напротив, горные районы малолюдны: плотность проживания там составляет 4-10 чел./кВ.км.

Мьянма – полинациональное и поликонфессийное государство. Большую часть жителей (68%) составляет народность мьянма (бамa). Другие этносы менее многочисленны, самые крупные из них имеют официальные территории проживания – одноименные штаты. Это карены (7%), шаны (9%), моны, чины, качины (по 2%) и др.

Большинство жителей исповедуют буддизм (89%). Среди этой части мьянмцев сильны также анимистические верования (почитание духов). Еще одной особенностью жителей страны является приверженность к астрологии. Без совета с астрологом не осуществляется ни одно значимое мероприятие. Его предсказаниями здесь руководствуются буквально во всем, от выбора имени и устройства личной жизни до назначения даты проведения важного государственного мероприятия.

Одна из острых проблем – взаимоотношения с мусульманами. Их 4% населения по официальным данным и до 10% по неофициальным. В основном - это потомки переселенцев из современных Индии и Бангладеш. Особую остроту в последние годы приобрела проблема так называемых рохинджа — этнических бенгальцев, живущих в основном на севере мьянманской Ракхайнской национальной области на границе с Бангладеш. По оценкам неправительственных организаций, рохинджа насчитывается порядка 800 тыс., причем с бангладешской стороны постоянно прибывают беженцы, а рождаемость в этих анклавах доходит до 10–12 детей на одну женщину.

Правительство Мьянмы вполне обоснованно опасался превращения Ракхайнской национальной области в мьянманское Косово и отказывается признавать рохинджа гражданами страны. В то же время международные гуманитарные организации осуждают военный режим за ограничение прав рохинджа и оказывают им разностороннюю помощь, что прибавляет рохинджа уверенности в противостоянии с мьянманскими властями и мьянманцами в целом. В западных СМИ нынешние власти страны также обвиняют в расизме. В последние годы все это спровацировало подъем своеобразного буддистского национализма, который подогревается как военным режимом, так и оппозицией.

Еще одной особенностью Мьянмы является ее значимость как одного из крупнейших регионов мира по культивированию опийного мака. Северо-восток страны наряду с сопредельными районами Таиланда и Лаоса входит в так называемый «золотой треугольник», не контролируемый официальными властями. В частности, на Шанскую национальную область приходится 92% культивирования опийного мака в «золотом треугольнике». В последние годы на фоне кризиса в стране наркобизнес процветает. Мьянма стала мировым лидером по производству опиума и героина, а также одним из крупнейших производителей метамфетамина.

Основные показатели экономического развития

Мьянма – страна, богатая полезными ископаемыми. В центральных районах разведаны месторождения нефти и газа, на Шанском нагорье –олова, вольфрама, серебра, железной, медной, цинковой руд, драгоценных камней. Страна располагает 75% тикового леса в мире. Страна обладает значительными запасами редкоземельных металлов (510 тыс. метрических тонн, 9-е место в мире). Но, эти природные ресурсы используются сейчас неэффективно, доходы от продажи за границу газа или тикового дерева почти не идут на пополнение государственного бюджета.

Что касается уровня развития экономики то, по классификации Всемирного банка - страна с развивающейся экономикой с доходом ниже среднего. Период 2012–2020 гг. был ознаменован ростом ВВП с 58,3 млрд долл. до почти 80 млрд долл. Но, в последующие годы произошел резкий спад т.к. в Мьянме разразился ряд кризисов - политический, экономический, правовой и гуманитарный. В результате вооруженного переворота, введения чрезвычайного положения, перехода всех законодательных, исполнительных и судебных полномочий к военному правительству экономика страны была почти парализована. В итоге ВВП унизился на 9% за 2021-2024 гг. и сейчас оценивается в 72 млрд. долл.

Как до государственного переворота в 2021 г., так и после основным двигателем роста Мьянмы выступают иностранные инвестиции. Вместе с ними в страну приходят технологии и производства, отвечающие международным стандартам. Основными инвесторами являются страны АСЕАН, Китай, Гонконг, Корея. Россия, а большинство западных стран мало участвовали в проектах на территории Мьянмы из-за высоких инвестиционных рисков. Подтверждением неблагоприятной инвестиционной среды является и предпоследнее место Мьянмы в рейтинге стран АСЕАН по притоку внешних инвестиций.

Инвестиционными преимуществами Мьянмы являются значительное количество трудоспособного населения, обладающего рабочими квалификациями. Согласно оценкам Всемирного банка, примерно 68% текущего населения Мьянмы приходится на трудоспособный возраст от 15 до 65 лет. Однако в связи с обострившейся внутренней обстановкой возрастают риски оттока за рубеж наиболее квалифицированной части рабочей силы.

Основу экономики составляет сельское хозяйство, преимущественно растениеводство – его вклад в ВВП почти 50%. В нем занято порядка 2/3 рабочей силы. Основная выращиваемая культура – рис (почти 50% сельскохозяйственных площадей, 7-е место в мире), Кроме того, выращивается значительное количество табака, кукурузы, бобовых, хлопчатника, арахиса, кунжута. Развито садоводство, в основном выращивание манго, цитрусовых, бананов, ананасов.

В промышленности заняты около 12% бирманцев. Наиболее развитая отрасль - пищевая промышленность (очистка риса, производство кофе, сахара, рыбных консервов, алкогольных напитков).

Мьянма является также крупным производителем текстильных товаров, получая значительные зарубежные инвестиции и заказы на производство одежды для мировых брендов в результате перераспределения производственных мощностей из других азиатских стран, в частности Китая, где в последние десятилетия наблюдается значительный рост стоимости труда. В Мьянме базируются производства таких марок одежды, как H&M, Adidas, KIABI, Next, Mango, New Yorker и многие другие. Основные виды одежды, которые производятся в Мьянме, - одежда для повседневной носки (футболки, рубашки, брюки, шорты, платья и сарафаны), спортивную одежду и обувь. Привлекает западных инвесторов довольно низкая стоимостью труда. Затраты на рабочую силу в текстильной промышленности значительно ниже, чем в соседних Камбодже, Вьетнаме и Таиланде. Однако успехи отрасли имеют существенные ограничения из-за недостаточного соблюдения стандартов труда, дефицита технологий, неустойчивости социально-политической ситуации, что сдерживает развитие производства и экспорта. В частности, в 2023 г. ряд производителей заявили о нарастающем количестве проблем, препятствующих ведению операций в Мьянме, и планах по сворачиванию производства.

Значительное количество трудоспособного населения занято в торговле и сфере услуг (16%).

По более-менее надежным данным, общая установленная мощность электрогенерации Мьянмы по состоянию на май 2020 г. составляла 6034 МВт. По вкладу в генерацию 54% приходилось на гидроэнергетику, 40% – на природный газ, на уголь и дизельное топливо примерно по 2%. солнечную энергетику – ок. 1%.

Сегодня в стране нет надлежащей инфраструктуры. Товары перемещаются в основном через границу с Таиландом, там же вывозится большинство наркотиков, а также по реке Иравади. Железные дороги старые, практически не ремонтировавшиеся после их сооружения в конце девятнадцатого века. На автодорогах, как правило, нет твёрдого покрытия, за исключением крупных городов.

Политическая ситуация

Нынешнее руководство страны пришло к власти в результате государственного переворота 1 февраля 2021 г., совершенного военными. Они объяснили необходимость своих действий тем, что в ноябре 2020 г. правящая Национальная лига за демократию (НЛД) во главе с видной оппозиционеркой Аун Сун Су Чжи одержала победу на выборах только благодаря избирательной системе first past the post - выборам по мажоритарным округам и это было бы невозможно по системе пропорционального представительства. Кроме того, по их мнению, наблюдалась беспрецедентная фальсификация с итогами голосования, в результате НДЛ почти все мандаты обманным путём забрала себе. Эти обстоятельства вынудили их выполнить конституционную обязанность для предотвращения анархии и хаоса передать власть Государственному административному совету во главе со старшим генералом Мин Аунг Хлайном.

Согласно заявлениям Мин Аунг Хлайна, сделанным вскоре после переворота, по истечении срока чрезвычайного положения (ЧП) - 1 февраля 2022 г. планировалось провести выборы и передать полномочия по управлению страной избранному органу власти. Но из-за непрерывных массовых протестов ЧП было продлено, 2 февраля приняты новые указы о военном положении еще в 37 поселках в штатах Чин, Карен, Каренни, Магуэй и Мон, а также в регионах Баго, Сагаинг и Танинтари. Сами выборы были перенесены сначала на 2023 г., затем на 2024 г. Но до сих пор они так и не проведены. Сейчас установлен новый срок - 4 января 2026 г.

В целом описанный сценарий развития политической ситуации в Мьянме в 2020-2021 гг. напоминает типичный случай с неудавшейся «цветной революцией», только в данном случае противником Запада являлась не Россия как на Украине, а Китай.

За прошедшие годы военные, чтобы избежать повторения случившегося, изменили законы о регистрации партий, что повлекло значительные изменения партийного ландшафта страны. Если до переворота в Мьянме было зарегистрировано 92 политические партии, то сегодня их около 50, причем 40, по данным СМИ, контролируются военными, что обеспечивает им значительный перевес.

Но, такой сценарий категорически не устроил большинство стран Запада, прежде всего США. Ими создана и поддерживается довольно сильная оппозиция, основу которой составляет так называемое Правительство национального единства (ПНЕ) – преемник НЛД. Отсутствие у ПНЕ на момент формирования политического влияния внутри страны было компенсировано «силовой» составляющей – отрядами так называемых «сил народной самообороны» (PDF). Но, вооружённые западным оружием боевики PDF быстро превратились в вооружённый сброд, принявшийся с помощью этого оружия «себя кормить». В итоге жители стали создавать отряды самообороны для борьбы уже с ними.

В последние месяцы РНЕ выступило с рядом заявлений, направленных на срыв выборов, запланированных на 4 января 2026 г. Как считают эксперты, она, по отмашке извне, стало призывать партии, прошедшие предвыборную перерегистрацию, отказаться от участия в выборах. Один из поводов для этого - мартовское катастрофическое землетрясение, другой – якобы парламент, избранный на выборах 2020 г., юридически еще «полномочен» и ПНЕ потребовало передать ему власть, отстранив военных. По их мнению, ПНЕ стремиться не допустить выборов, опасаясь, что они лишат ее влияния и остатков самозваной «легитимности».

К оппозиции, которых ПНЕ стремиться привлечь в своей борьбе с временным правительством, относят также лидеров более 10 этнических вооруженных группировок, чьи боевики сосредоточены в регионах, граничащих с Китаем, Таиландом, Индией и Бангладеш. Они, как правило, действуют в пределах районов проживания своего этноса. Несколько раз из них пытались сформировать альянс. Но, несмотря на военное сотрудничество, наладить политический диалог между ними не удалось. Из них только 4 этнические группировки (Национальный фронт Чин, Организация независимости Качина, Каренский национальный союз и Кареннийская прогрессивная партия) открыто поддерживают ПНЕ. Остальным «демократы» тоже набивались в союзники, но получили отказ т.к. марионеток Запада не жалует даже этническая оппозиция. Например, когда в РНЕ попытались вмешаться в решение проблемы мусульман-рохинджа, лидер группировки АА, конкурирующей в Ракхайне с ARSA (Армией спасения рохинджа Аракана) Тун Мьят Найн посоветовал прозападникам «заткнуться и не произносить лишних слов».

Помимо внутренних игроков на военно-политическую ситуацию в Мьянме влияют и внешние силы. Прежде всего, это Китай - крупнейший партнер Мьянмы. Причина заинтересованности Китая экономическая - Мьянма служит для него воротами в Индийский океан. Китай сильно зависит от поставок нефти из стран Персидского залива и африканских государств. Ранее эти поставки осуществлялись исключительно через узкий Малаккский пролив, который может быть легко перекрыт базирующимися в регионе кораблями 7-го американского флота. Сегодня проходящие через территорию Мьянмы трубопроводы дают Китаю прямой доступ к Индийскому океану (газопровод пропускной способностью 12 млрд куб. м, по которому газ с мьянманского месторождения Шве у побережья национальной области Ракхайн поставляется в китайскую провинцию Юньнань, нефтепровод с терминала в порту Чаукпью в национальной области Ракхайн(принадлежит китайской CNPC) пропускной способностью 400 тыс барр/с). Реализация этих проектов позволила уменьшить издержки транспортировки и сделать процесс более безопасным. До начала вооруженного конфликта Китай намеревался использовать Чаукпью не только для приема судов по перевозке СПГ, но и контейнеровозов класса «Панамакс» для экспорта китайских товаров.

Он вложил миллиарды долларов в добычу полезных ископаемых, газа, нефти и инфраструктуру страны. Мьянма также важный участник китайской инициативы «Один пояс - один путь».

Поэтому Китай стремиться к стабилизации ситуации в Мьянме. Он поддерживает ее временное правительство и является основным поставщиком военной техники его войскам, а также оказывал помощь в обучении военнослужащих. Кроме того, он стремиться наладить диалог с сепаратистскими группировками, чтобы примирить их с правительством. Китай сильно беспокоит тенденция развития ситуации в стране т.к. ряд этнических группировок стал действовать более согласованно, захватив инициативу на ряде фронтов. А это ставит под угрозу стратегические и торгово-экономические интересы Китая в Мьянме.

В последние годы отношения между Пекином и военными столкнулись с некоторыми проблемами как раз из-за столкновений между этническими китайскими повстанцами и военными у китайско-мьянманской границы. Кроме того, попытки Китая добиться внутренней поддержки в Мьянме с помощью экономической помощи и инвестиций были скептически встречены в обществе, китайские проекты часто воспринимаются как экономически вредные или угрожающие интересам национальной безопасности. Поэтому сейчас у военных с Китаем довольно сложные отношения. Для временного правительства Китай является незаменимым партнером. Он не присоединился к западным санкциям и хочет прекращения боестолкновений. Но они не марионетки Китая и действуют самостоятельно».

В последние месяцы власти Мьянмы и Китая активизировали переговоры для решения назревших проблем. Так в августе 2024 г. глава МИД КНР Ван И и власти Мъянмы обсудили двусторонние отношения во время его визита в страну, а в ноябре Мин Аун Хлайн посетил Китай - для него это был первый визит в КНР в качестве главы правительства страны после госпереворота в 2021 г. Как передало ТВ Мьянмы он принял участие в 3-х мероприятиях по теме реки Меконг: «Субрегион Большой Меконг», «Стратегия экономической кооперации по реке Меконг, а также по рекам Иравади и Чао Прайя» и «Сотрудничество между Мьянмой, Камбоджей, Лаосом и Вьетнамом» (отмечу, что в ПНЕ сразу же отреагировали - заявили, что крайне обеспокоена визитом главы «хунты» в Китай, опасаясь, что Китай начнет оказывать военную помощь Мьянме). Это может привести к устранению разногласий.

Индия, еще один стратегический и влиятельный сосед Мьянмы, у которой с ней исторические, культурные и торговые связи. Ее позиция в конфликте неоднозначна. Она пытается конкурировать с Китаем в регионе и с беспокойством наблюдает за наращиванием китайского сотрудничества с государствами региона, отвечая на это усилением контактов со странами, находящимися в сфере влияния Пекина - Мьянмой, Таиландом и Вьетнамом. Индийское влияние в Ракхайне составляет альтернативу китайскому и ограничивает возможности Пекина в месте, откуда берут начало основные транзитные маршруты Экономического коридора «Китай – Мьянма». Они тянутся из порта Чуапхью на побережье Бенгальского залива к бывшей колониальной столице – крупному центру Мандалаю и далее – к китайскому пограничному переходу в Мусе.

Но, стабилизация в Мьянме ей необходима в логистическом плане т.к. она - единственный «сухопутный мост» для индийцев к рынкам Юго-Восточной Азии. После обострения внутриполитической ситуации в Мьянме, руководство Индии неоднократно высказывало опасения по вопросам, касающимся управления границей и ее безопасности и даже приняло решение о строительстве «забора» на границе с Мьянмой протяженностью 1 643 км, пока правда не реализованное.

Россия всегда поддерживала суверенитет и территориальную целостность Мьянмы. В сентябре 2022 г. на Восточном экономическом форуме во Владивостоке президент РФ Владимир Путин встретился с лидером военного временного правительства Мьянмы Мин Аунг Хлайном. Были достигнуты договоренности об углублении кооперации по самому широкому спектру направлений. Мьянманские делегации принимают участие во всех организуемых РФ крупных мероприятиях. Мин Аунг Хлайн посетил празднование 80-летия Победы в Великой отечественной войне в Москве.

Сегодня двусторонние отношения интенсивно развиваются на фоне санкционной политики в отношении обоих государств. Укрепляются военно-технические и торгово-инвестиционные связи, сотрудничество в энергетике, информационных технологиях, космосе и туризме. Наша страна – второй по значимости поставщик оружия властям Мьнмы. Сегодня обсуждается возможность выделения российскому бизнесу заранее зарезервированных территорий на выгодных условиях, часть которых впоследствии будет использоваться для размещения баз материально-технического обеспечения ВС РФ.

Страны Запада

США и страны Европы негативно отреагировали на события февраля 2021 г.В апреле 2021 г. при их поддержке «демократы» сформировали упомянутое выше Правительство национального единства. Кроме того, после смены власти в Мьянме, администрация США заморозила активы Мьянмы на сумму 1,1 млрд долл., а в декабре 2022 г. был принял Закон о полномочиях национальной обороны на 2023 фин. год, в котором значительно увеличены обязательства США по «восстановлению демократии» в Мьянме, были введены санкции против членов военного режима, объявлено о гуманитарной и технической поддержке оппозиции. В январе 2023 г. минфин США ввел санкции против избирательной комиссии страны, горнодобывающих предприятий и должностных лиц энергетической отрасли. Такая реакция на смену власти в Мьянме была связана с тем, что события рассматривались как инициированные Китаем для укрепления своих позиций в регионе. И сейчас для США Мьянма становится все более важным регионом в реализации стратегии «сдерживания Китая», заявленной нынешней американской администрацией. Поэтому они стремятся поддерживать нестабильность в стране, ставя целью – привести оппозицию к власти.

Страны АСЕАН

Страны АСЕАН в первые месяцы после переворота не смогли выступить единым фронтом из-за различных позиций по ситуации. Однако в 2023-2024 гг., когда обозначилась тенденция недружественного вмешательства Запада, позиция стран АСЕАН стала меняться. На выездном совещании министров иностранных дел 29 января 2024 г. в Лаосе была подтверждена приверженность АСЕАН оказанию Мьянме помощи в поисках мирного и всеобъемлющего решения продолжающегося кризиса. Для координации мер по созданию «мирной, стабильной и единой Мьянмы, способствующей миру и процветанию всего региона» был назначен специальный посланник председателя АСЕАН - бывший министр канцелярии премьер-министра Лаосской Народно-Демократической Республики. В начале апреля 2024 г. старший генерал Мин Аунг Хлайн был приглашен в Таиланд на ежегодный Бенгальский саммит, где встретился не только с лидерами этой страны, но и с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагим, который взял на себя посреднические функции по урегулированию конфликта.

Прогноз развития ситуации

Пока ничьи миротворческие усилия не дали результата. Между временным руководством страной и оппозицией уже 4 года ведутся активные боевые действия. Сейчас ситуация в вооружённом конфликте зашла в тупик. Запад, который связывал с этническими мятежами планы по дестабилизации ситуации прежде всего на окраинах, в частности в штате Шан у китайской границы, понял, что шансов поколебать военное правительство Мин Аун Хлайна пока нет.

Но, и у временного правительства нет сил одержать победу. Более того, как отмечают наблюдатели, весь 2024 г. временное правительство преследовали неудачи. Одной из их причин стало то, что руководство этнических вооруженных группировок быстрее адаптируются к современным методам ведения боевых действий. В последние месяцы они стали все более широко использовать FPV-дроны. Так 24 мая 2025 г. в районе города Банмо в штате Качин на севере Мьянмы повстанцы из Армии независимости Качина с помощью FPV-дрона с управлением через оптоволоконный кабель сбили военный вертолет Ми-17 правительственных войск, погибли два члена экипажа. Это является тревожным сигналом для вооруженных сил страны, которые, в отличие от «повстанцев», продолжают делать ставку на тяжелую технику, проигрывая в манёвренности и технологичности.

В итоге, инициатива в конфликте стала переходить к «повстанцам». Прежде всего, это касается араканцев, которые теснят правительственные войска. В январе-феврале 2025 г. они провели успешные наступательные действия в ряде районов штата Ракхайн, захватили несколько постов и городов. Это прослужило основанием для западных СМИ утверждать, что «хунта» вскоре может потерпеть поражение, особенно после того как часть шанов отказалась оставаться нейтральными в конфликте и захотела присоединиться к «повстанцам». Пока крупных успехов они достичь не смогли, но федеральному центру становится все более сложно контролировать ситуацию. Ухудшение ситуации признал и временный президент Мьянмы Мин Аунг Хлаинг, заявив, что страна находится на грани распада и признал, что правительственная армия пока не смогла дать им эффективный отпор. По мнению наблюдателей, если в генералитете в Нейпьидо не сделают выводов, последствия могут быть необратимыми.

Пока неудачи носят региональный характер. Но, в итоге конфликт может затянуться еще на 3-4 года.

Как отмечают наблюдатели, гражданская война ужесточается, растут потери среди гражданского населения. Население страдает от действий как временного правительства, так ПНЕ и повстанцев по всей стране. Отмечу, что неудачи военного характера, преследовавшие временное правительство в 2024 г., приводят ко все большему ожесточению со стороны армии. Количество военных преступлений с лета 2023 г. со стороны солдат заметно возросло. Наносятся удары по школам, больницам и храмам. Особенно драматичной была развязка недавнего бегства рохинджа в Бангладеш. Удар боевых дронов лишил жизней от 150 до 200 человек, большинство из которых женщины и дети. В результате только за последние шесть месяцев крова были лишены 3 млн человек.

В целом страна сталкивается с «поликризисом», характеризующимся экономическим крахом, усугубляющимся социальным конфликтом, климатическими угрозами и нищетой. Складывающаяся военно-политическая ситуация уже оказала разрушительное воздействие и на экономику. В 2021-2024 гг. в обрабатывающей промышленности, строительстве, туризме и других секторах было потеряно более 1 млн рабочих мест. Показатель ВВП на душу населения в текущих ценах снизился за время кризиса почти на 50% до рекордных 1096 долл. Инфляция в 2024 г. достигла 25,4%, резко снизив покупательную способность населения. Валюта страны обесценилась с 1 330 кьят за доллар в 2021 г. до 4 520 кьят/долл. к настоящему времени, сделав импорт недоступным и вызвав резкий рост цен.

Почти половина населения живет за чертой бедности. Государственные службы разрушены, более половины населения не имеет доступа к электричеству, больницы в зонах конфликта не функционируют. Более 3,5 млн чел. покинули свои дома, многие бежали за границу. Внутренне перемещенные лица не получают достаточной помощи и защиты, а ресурсы принимающих сообществ практически исчерпаны. Голод достиг катастрофического уровня, основной сектор экономики – сельское хозяйство сократился на 16% с 2021 г. Нехватка удобрений, резкое подорожание топлива и перебои в торговле привели к росту цен на рис на 47% в ряде регионов. Особенно тяжелое положение в западном штате Ракхайн. Прогнозируется, что к середине текущего года местное производство продовольствия обеспечит пищей лишь 20% потребностей населения.

Так что 2025 г., вероятно, станет испытанием на прочность для Мьянмы.