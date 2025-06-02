Вашингтон требует от Японии больше тратить на оборону

США настаивают, чтобы Токио увеличил расходы на оборону перед лицом общей угрозы со стороны КНР. Как заявил министр обороны США Пит Хегсет 31 мая в интервью газете The Asahi Shimbun, «Приоритетная задача сдерживания Китая требует от нас принятия трудных решений вместе с нашими союзниками и партнёрами. Мы просим и даже настаиваем на том, чтобы наши союзники внесли свой вклад и стали настоящими мультипликаторами силы, чтобы Америка могла сосредоточиться там, где это наиболее важно». Подтвердив подходы Вашингтона к глобальному перераспределению своих военных усилий, Хагсет, касаясь ситуации на Украине и Ближнем Востоке, в то же время отметил, что Вашингтон не отказывается от других театров военных действий.

«Сдерживание обходится недешево, и каждый из наших союзников и партнеров должен делать больше, включая Японию. Я не могу переоценить важность этого вызова, необходимость взглянуть в лицо суровой правде об угрозе, с которой сталкиваются Соединенные Штаты и Япония».

По словам министра, «Коммунистический Китай наращивает свою военную мощь беспрецедентными темпами и демонстрирует растущую готовность использовать силу для доминирования в Индо-Тихоокеанском регионе». Хегсет также утверждал, что он выразил явную поддержку европейским союзникам в укреплении обороны их континента путём увеличения расходов на оборону до 5% от их ВВП. «Наши азиатские союзники и партнёры должны брать пример с европейских стран в плане расходов на оборону, чтобы противостоять гораздо более серьёзной угрозе со стороны коммунистического Китая, не говоря уже о Северной Корее», - подчеркнул он.

Хегсет так же отметил, что «поддерживает работу, которую проводит Япония по укреплению Сил самообороны Японии и улучшению их возможностей, но необходимо сделать ещё больше, и начать нужно с того, чтобы наши расходы на оборону отражали опасность угроз, с которыми мы сталкиваемся сегодня».

По его мнению, «развитие совместных боевых возможностей и повышение оперативной совместимости с Японией значительно усилят нашу позицию сдерживания в Индо-Тихоокеанском регионе и в конечном итоге позволят Североатлантическому альянсу эффективно сдерживать противника и, в случае необходимости, одерживать верх в конфликте».

На вопрос о том, как Соединенные Штаты планируют сочетать сдерживание Китая с продолжающимися войнами в Украине и на Ближнем Востоке, Хегсет ответил, что Вашингтон не отказывается от других театров военных действий. «Мы руководствуемся здравым смыслом, распределяя ресурсы более разумно и призывая наших союзников и партнёров внести свой справедливый вклад», — сказал он.

Токио официально объявлял об увеличении своих военных расходов до 2 проц. ВВП к 2027 году. Однако источники финансирования еще не определены, а само тема оказалась вплетена в коллизию вокруг резкого повышения Соединёнными Штатами тарифов на импорт японских товаров. Трамп увязывает две эти проблемы, тогда как японские официальные лица не хотят их смешивать, дабы не демонстрировать крайнюю уязвимость перед американским давлением. В связи с этим министр обороны Японии Гэн Накатани отказался отвечать на вопрос о том, требовал ли глава Пентагона Пит Хегсет от Токио повышения военных расходов на состоявшейся в Сингапуре двусторонней встрече. "Я не могу передавать вам высказывания американской стороны", - приводит информационное агентство Kyodo слова министра.