Стармер заявил, что Британия начинает подготовку к войне

Великобритания нарастит инвестиции в оборону с целью обеспечения готовности своих вооруженных сил вести боевые действия в условиях роста напряженности в Европе. С таким заявлением выступил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер в ходе пресс-конференции в Глазго, передает телеканал Sky News.

"Мы переходим к режиму готовности к боевым действиям в качестве основной цели наших вооруженных сил", - сказал он, отметив, что в основе безопасности Соединенного Королевства будет лежать партнерство с союзниками по НАТО.

Стармер подчеркнул, что Лондон никогда не будет вести борьбу в одиночку. "Наша политика в сфере обороны неизменно будет ориентирована, прежде всего, на НАТО", - указал он. По словам премьера, Североатлантический альянс является "фундаментальным источником стратегической силы" Великобритании.

Вместе с тем Стармер заявил, что Лондон планирует внедрять инновации в вооруженные силы "со скоростью военного времени". Он также подчеркнул, что нацелен усилить смертоносность британских войск "в десять раз к 2035 году".