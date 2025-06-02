Путин принял в Кремле Львову-Белову

Президент РФ Владимир Путин провел встречу в Кремле с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

В последний раз личная встреча главы государства с омбудсменом состоялась в мае прошлого года. При общении в Кремле, в частности, обсуждалась работа по воссоединению украинских детей с семьями и возвращению с Украины российских детей.

Львова-Белова также участвовала в мероприятиях Путина по профильной тематике: так 29 мая она была на прошедшей по видеосвязи встрече президента с многодетными семьями.