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Общество
Путин принял в Кремле Львову-Белову
2 июня 2025 / 13:49
© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Президент РФ Владимир Путин провел встречу в Кремле с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.
В последний раз личная встреча главы государства с омбудсменом состоялась в мае прошлого года. При общении в Кремле, в частности, обсуждалась работа по воссоединению украинских детей с семьями и возвращению с Украины российских детей.
Львова-Белова также участвовала в мероприятиях Путина по профильной тематике: так 29 мая она была на прошедшей по видеосвязи встрече президента с многодетными семьями.